Sciopero nazionale, ad Altamura non garantita la raccolta dell'umido

Raccolta e trasporto dei rifiuti definiti pericolosi ai sensi della normativa vigente di legge.

Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati pertinenti a utenze scolastiche, mense pubbliche e private di enti assistenziali, ospedali, case di cura, caserme;

Pulizia dei mercati; delle aree di sosta attrezzate; delle aree di grande interesse turistico museale.

Le segreterie nazionali Cgil - Uil hanno proclamato Sciopero Generale Nazionale nell'intera giornata di Venerdì 17 Novembre 2023 per i servizi pubblici essenziali quali trasporti, igiene urbana, ecc.Nella giornata di domani ad Altamura sono possibili disagi perché la società Teknoservice, affidataria del servizio di igiene urbana, potrebbe non trovarsi in condizione di garantire i normali servizi di igiene urbana. Non è garantito il regolare svolgimento della raccolta dell'organico. A causa dello sciopero, quindi, molto probabilmente salterebbe un giorno di raccolta.Il Comune ha fatto sapere che - come previsto dalla vigente normativa in materia - saranno garantite in ogni caso delle attività ritenute essenziali come: