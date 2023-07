Rubate e danneggiate le telecamere usate contro gli abbandoni dei rifiuti

Negli ultimi giorni sono state rubate o danneggiate da vandali alcune telecamere e fototrappole utilizzate dal Parco nazionale dell'Alta Murgia, in punti strategici, nell'ambito del progetto "Alta Murgia Waste Free" (Alta Murgia libera dall'immondizia). L'iniziativa mira a contrastare l'abbandono dei rifiuti che deturpa aree di grande valore paesaggistico.Il presidente dell'ente, Francesco Tarantini, ha assicurato che le telecamere e le foto-trappole verranno ripristinate.Il progetto, recentemente presentato alla Regione, prevede anche l'utilizzo di una App che è stata pubblicizzata con uno spot in cui è protagonista il personaggio televisivo Pinuccio (Alessio Giannone). La App serve per segnalare i rifiuti abbandonati con il proprio smartphone: un canale tra i cittadini e i tredici Comuni del Parco, affinché le amministrazioni di competenza possano avere un quadro aggiornato del territorio per poter intervenire. L'applicazione è scaricabile dallo store di Android e di Apple, ogni segnalazione è georeferenziata ed è possibile allegare foto e ogni informazione utile a denunciare situazioni di degrado e atti di vandalismo. Le segnalazioni saranno prese in carico dall'inizio della prossima settimana.