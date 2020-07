Ritrovato morto l'anziano scomparso ieri

È stato rinvenuto morto Domenico Ostuni, l'uomo che ieri mattina si era allontanato da casa. Il corpo ritrovato in zona Le Fogge, alla periferia di Altamura, nei pressi di via Santeramo. Sono in corso i consueti accertamenti per individuare le cause del decesso.La notizia è stata appena comunicata dalla sindaca Rosa Melodia. Per un giorno e mezzo l'uomo è stato attivamente ricercato, nella speranza di trovarlo in vita . Era senza farmaci, necessari per la sua salute, per patologie legate all'età avanzata.Seguiranno altre notizie