Si perde per un giorno mentre è in vacanza, ritrovata e sta bene

Una donna di 70 anni di Altamura, in vacanza con la famiglia, è stata ritrovata in tarda mattinata a Ugento dopo la denuncia di scomparsa presentata ieri pomeriggio. E' stata rintracciata grazie al fiuto delle unità cinofile dei vigili del fuoco di Lecce. Sta bene.La signora si è persa ieri pomeriggio, nella frazione marina di Torre San Giovanni. Molto probabilmente ha perso l'orientamento. Subito è stata presentata la denuncia e sono state attivate vaste ricerche, che si sono svolte da ieri fino a questa mattina, con il coordinamento della Prefettura dove si era attivato il protocollo per le persone scomparse. Poi la bella notizia del ritrovamento, in buone condizioni. Si era persa in una zona di fitta vegetazione.E' stata comunque affidata al 118, avendo trascorso la notte da sola all'aperto.Alle ricerche hanno partecipato vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e protezione civile. Dal coordinamento dei volontari di protezione civile è stato comunicato il ritrovamento poco prima delle 13.La famiglia può quindi tirare un sospiro di sollievo dopo tante ore di angoscia.