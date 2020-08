Scomparso da più di un mese, nessuna notizia di Giuseppe Plantamura

Da più di un mese è scomparso ad Altamura Giuseppe Plantamura, un uomo di 49 anni. Dal 29 giugno non è tornato a casa. Si tratta di un allontanamento volontario ma, siccome sono tanti i giorni passati senza notizie, la famiglia è sempre più preoccupata.I fratelli hanno presentato denuncia di scomparsa alla caserma dei carabinieri di Altamura il 30 giugno. In continuazione diffondono appelli sui "social" con la foto di Giuseppe per ricevere possibili segnalazioni. Finora ne sono arrivate solo un paio, la più attendibile arrivate poco dopo la scomparsa riguardava via vecchia Buoncammino, sulla strada che porta al santuario. Una segnalazione riguardante la sua presenza a Bari non ha trovato riscontri.L'uomo, 175 centimetri di statura, è vestito sportivo e scuro, con pantalone a ginocchio (pinocchietto) e una borsa a tracolla pure di colore scuro.Si spera che presto l'angosciante vicenda possa chiudersi. Ma nel frattempo la famiglia chiede aiuto e spera di ricevere notizie utili. La situazione preoccupa perché Plantamura era uscito a piedi e senza soldi.Un fratello mette a disposizione il suo numero di telefono (320.6923851) per eventuali segnalazioni.