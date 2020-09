Riprendono le ricerche di Giuseppe Plantamura, l'altamurano di 49 anni di cui non si hanno più notizie dal 29 giugno. E' sparito per un allontanamento volontario ma sono passati troppi giorni e la famiglia è sempre più preoccupata e nell'angoscia di quel che potrebbe essere accaduto.In Prefettura si è tenuto un tavolo di coordinamento presieduto dal prefetto Antonia Bellomo per fare il punto della situazione. Presenti i familiari, le forze dell'ordine, l'amministrazione comunale e l'associazione delle famiglie di persone scomparse Penelope. Le ricerche ripartiranno dalla zona del Pulo e si allargheranno come raggio di azione. Saranno utilizzati pure i droni.Finora l'unica segnalazione attendibile è l'avvistamento di Plantamura in via Vecchia Buoncammino subito dopo la scomparsa. Poi non si è saputo più nulla. Altre segnalazioni non hanno avuto riscontri.L'uomo, detto "Peppino", 175 centimetri di statura, è uscito di casa con vestiti sportivi e scuri, con pantalone a ginocchio (pinocchietto) e una borsa a tracolla pure di colore scuro.Le ricerche vedranno impegnati carabinieri forestali, vigili del fuoco, volontari, agenti di polizia locale e tecnici del soccorso alpino e speleogico.