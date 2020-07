Da dieci giorni nessuna notizia del 49enne scomparso

Sono trascorsi già dieci giorni dalla scomparsa di Giuseppe Plantamura, detto Peppino, e ancora nessuna notizia, a parte alcuni avvistamenti in periferia. La famiglia continua a sperare ma nel frattempo il tempo passa e si vive con angoscia questa situazione.Il 49enne altamurano non è tornato a casa il 29 giugno. Si tratta di un allontanamento volontario ma la situazione è difficile. Gli appelli vengono ripetuti e ieri anche sul noto programma televisivo di Rai 3 "Chi l'ha visto?".L'uomo, 175 centimetri di statura, è vestito sportivo e con un borsello di colore scuro (o una borsa a tracolla). E' stato visto nei pressi di via vecchia Buoncammino, sulla strada che porta al santuario. Il cellulare, sin dal primo momento, risulta spento. L'uomo è senza i documenti e senza soldi. Una situazione davvero preoccupante.Le forze dell'ordine stanno effettuando le ricerche ma, dopo le segnalazioni dei primi giorni, non ne sono arrivate altre. E quindi, in mancanza di indicazioni, non ci sono aree o luoghi da perlustrare.