Ripartire dalle idee e dalla cittadinanza attiva

Idee e cittadinanza attiva. Su questi presupposti si basa il programma "Altamura riparte da nuove idee" organizzato da Forza Italia Giovani di Altamura. Le iniziative iniziano oggi e giovedì con l'impegno attivo nella raccolta della plastica e dei rifiuti dalle aree adiacenti al Pulo di Altamura. Quindi il territorio in primo piano. "Un piccolo gesto - dicono i ragazzi della formazione giovanile - che vuole mandare, ai tanti giovani che frequentano quella zona, un forte messaggio: quello di non sporcare Altamura e di contribuire, oltrepassando ideologie e colori politici, a renderla sempre più bella".In vista delle elezioni regionali di settembre, sono previsti momenti di confronto all'insegna della partecipazione, del dialogo e dell'ascolto. Ciò a partire dal primo settembre. A seguire, dall'1 ottobre al 31 gennaio Forza Italia Giovani si confronterà con associazioni, enti e organizzazioni del territorio e non.Una delle novità del calendario eventi sarà "Forza Italia Giovani on the road" che inizierà domenica 4 aprile. Previsti incontri nelle piazze della città, con giornate a tema, con il coinvolgimento dei cittadini. Il programma si concluderà il 30 giugno 2021 con l'evento "Festa azzurra".