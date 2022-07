Report Covid, ad Altamura 519 nuovi casi

In Terra di Bari in una settimana si raddoppiano i nuovi positivi

Una nuova ondata di covid sta investendo l'Italia, con tutte le regioni e province della penisola che stanno registrando una crescita esponenziale del numero di positivi. Tra queste non fa eccezione la Città Metropolitana di Bari che anche questa settimana ha fatto registrare un notevole aumento dei casi di positività al covid.Sono quasi il doppio rispetto ai sette giorni precedenti i casi di positività registrati nella settimana che va dal 27 giugno al 3 luglio. Sono, infatti, 12.437 i casi contro i 6.988 dei sette giorni dal 20 al 26 giugno, con il tasso di incidenza che sfonda il muro dei mille casi per 100mila abitanti, (precisamente 1.011), contro i 568 dei sette giorni precedenti.Numeri in aumento anche a Altamura dove, rispetto ai 314 casi della settimana dal 20 al 26 giugno, nella successiva si sono registrati ben 519 casi, con l'indice di positività che dal 448,6 è passato a 741,4 per 100mila abitanti.Continua la campagna vaccinale concentrata soprattutto sulle quarte dosi. Il numero di inoculazioni negli ultimi sette giorni sale di 2.391 dosi, attestando così il totale di vaccinazioni nell'area della Città Metropolitana di Bari a 3 milioni 63.332 dosi. Ad Altamura finora sono state somministrate 150mila 478 dosi.