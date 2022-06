Report Covid, 131 i nuovi casi ad Altamura in una settimana

Continuano a diminuire i casi di positività al Covid in terra di Bari nella settimana dal 30 maggio al 5 giugno. Sono, infatti, 2.371 i nuovi positivi nell'area della Città Metropolitana di Bari rispetto ai 3.133 dei sette gironi precedenti, con il tasso di incidenza che cala del 24,3%, passando dal 254,7 al 192,7 per 100mila abitanti.Numeri in calo per la sesta settimana consecutiva anche ad Altamura dove, negli ultimi sette giorni presi in osservazione, i nuovi casi Covid sono passati da 187 a 131 con il tasso di positività che scende da 267,1 a 187,1 per 100mila abitanti.Sempre incentrata sulle dosi booster la campagna vaccinale che nei 41 comuni dell'area metropolitana è arrivata a 3 milioni e 54.003 inoculazioni.Dall'azienda sanitaria barese arriva comunque l'invito alla popolazione che non lo avesse ancora fatto a completare il ciclo vaccinale, presso le hub, le farmacie del territorio abilitate e presso i medici di Medicina Generale.