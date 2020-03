Regole per emergenza coronavirus, gli altamurani si adeguano

La vita e le abitudini cambiano con l'emergenza sanitaria coronavirus. Ad Altamura in buona parte i comportamenti si sono subito adeguati alle norme imposte dal Governo per contenere il contagio del nuovo coronavirus e della malattia del Covid-19.L'amministrazione comunale diffonde in continuazione i messaggi alla città con le informazioni utili. Altamuralife ha chiesto di fare un primo punto della situazione sull'applicazione delle misure, riguardanti anche l'osservanza degli orari da parte dei locali pubblici e degli esercizi commerciali.«Ieri sera anche io ho partecipato ai sopralluoghi della Polizia Locale. La cittadinanza ha risposto bene alle disposizioni per il contenimento del Covid-19. Le criticità sono state riscontrate durante il giorno, anche oggi, in alcuni supermercati e farmacie in cui gli utenti durante le file non sempre hanno mantenuto le distanze di sicurezza. Stiamo provvedendo all'affissione dei manifesti per tutta la Città contenenti le informazioni ed i numeri utili».L'accesso agli uffici comunali è contingentato. Privilegiata la modalità telefonica o di posta elettronica (ordinaria e certificata). C'è comunque un servizio di "ascolto" dei cittadini.«Un'assistente sociale ed una psicologa - aggiunge la prima cittadina - sono in servizio presso la sede della Protezione Civile, a disposizione delle cittadine e dei cittadini che chiamano per supporto e per informazioni. Il sito web del Comune di Altamura ed i canali social sono costantemente aggiornati. Resta inteso che tutte le informazioni sono suscettibili di cambiamenti, visti i continui aggiornamenti da parte di Governo e Regione Puglia. Per cui si leggano le comunicazioni in ordine cronologico».