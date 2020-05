Autorizzata la raccolta di prodotti spontanei della terra

E' consentito andare a raccogliere more, gelsi, asparagi, finocchietti, oppure a cercare tartufi e funghi. Nei giorni scorsi il presidente della regione Michele Emiliano, infatti, ha firmato un'ordinanza con cui autorizza la raccolta dei prodotti spontanei della terra.Il provvedimento consente a quanti sono in possesso di apposito permesso nominativo o tesserino di idoneità regionale, di potersi spostare nell'ambito del territorio regionale per la ricerca e la raccolta di prodotti spontanei della terra (piante non legnose, frutti, funghi epigei e tartufi). Ovviamente nel provvedimento firmato dal governatore della Puglia si esplicita l'obbligo al rispetto delle normative di sicurezza anticovid-19.L'attività di ricerca e raccolta dovrà per tanto avvenire nel rispetto del distanziamento sociale e di tutte le altre regole in materia di contenimento del contagio da coronavirus, oltre che di tutte le leggi che disciplinano la raccolta dei prodotti spontanei della terra.