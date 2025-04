Psichiatra aggredita in ospedale da un paziente

L'altro ieri una psichiatra in servizio nell'ospedale della Murgia è stata aggredita ieri, durante il giro di visite, da un paziente ricoverato nella struttura. L'uomo, da quanto ricostruito, avrebbe scaraventato la dottoressa contro una parete e sul pavimento e solo l'intervento dei colleghi hanno permesso di porre fine all'aggressione.La vittima è stata medicata al pronto soccorso dove è stato riscontrato un trauma cranico e maxillo-facciale giudicato guaribile in 30 giorni. Dopo le cure del caso, è stata presentata denuncia ai carabinieri.Purtroppo, non è il primo caso di aggressioni al personale medico. La Asl, come di consueto, attiverà tutte le azioni a tutela dei propri dipendenti.