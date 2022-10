Proroga per il bando Geoeventi del Parco nazionale

Il Parco nazionale dell'Alta Murgia ha prorogato la scadenza del bando GeoEventi prevista il 10 ottobre, di due settimane, cioè al 24 ottobre. Con l'obiettivo di favorire la più ampia partecipazione possibile di soggetti interessati.Già numerose le adesioni e altre ne potranno ancora arrivare. L'obiettivo del bando è valorizzare il patrimonio geologico del Parco dell'Alta Murgia, attraverso iniziative a cui sarà riconosciuto un contributo economico.L'Ente Parco spiega le finalità del bando: "Promuovere la geodiversità del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, un patrimonio raro con forme carsiche di interesse scientifico, richiamo estetico e valore educativo, che ne fanno un territorio candidato alla rete Unesco dei Geoparchi. È l'obiettivo di "GeoEventi", un bando che l'ente Parco rivolge alle amministrazioni e associazioni dell'Alta Murgia, coinvolgendole attivamente nella valorizzazione dei luoghi che raccontano l'evoluzione della Terra, come la superficie a impronte di dinosauro nel territorio di Altamura, le due doline Pulo e Pulicchio, le tante grotte, lame e inghiottitoi che punteggiano questo lembo di terra."GeoEventi" mira ad acquisire proposte per l'ideazione, la promozione e l'organizzazione di iniziative da svolgersi nel territorio del Parco, nei suoi comuni e nelle aree contigue che comprendono anche i territori di Laterza e Acquaviva. Soggetti pubblici e privati sono chiamati a presentare idee e a realizzarle con il contributo dell'ente, nell'arco temporale di un anno. La tipologia di eventi include la progettazione di itinerari, incontri e laboratori per la scoperta e valorizzazione del patrimonio geologico, naturalistico e storico culturale, materiale e immateriale; la promozione dei prodotti tipici in relazione alla geodiversità e la realizzazione di attività artistiche e culturali innovative come performance, installazioni e reading".Alle iniziative selezionate sarà riconosciuto un contributo economico fino a un massimo di € 5.000,00 e non superiore al 30% delle spese preventivate, finanziando per intero eventuali eventi ritenuti più meritevoli. Le proposte dovranno pervenire via PEC entro le ore 12 del 24 ottobre.