Proroga per centro vaccinale sino a fine gennaio

E' stato prorogato sino al 31 gennaio il funzionamento del centro vaccinale allestito dall'amministrazione comunale, in accordo con la Asl, presso il palazzetto dello sport "Baldassarra" in via Manzoni. La struttura, composta da 16 postazioni, è stata attivata ad aprile.La Asl di Bari sta procedendo con la somministrazione delle terze dosi e con l'assistenza a coloro che hanno problemi con il rilascio della certificazione verde del "green pass". L'ulteriore impegno di spesa, pari a 51.000 euro, è coperto con "avanzo vincolato fondi statali Covid esercizio funzioni fondamentali" in funzione di protezione civile.Il centro vaccinale allestito presso il palazzetto ha garantito un presidio stabile per la campagna di vaccinazione ad Altamura e in alcuni periodi c'è stata molta affluenza. In tutto finora sono state quasi 100.000 le somministrazioni effettuate. Di recente, invece, l'accesso si è ridotto tanto che la Asl ha disposto la presenza del personale soltanto due giorni alla settimana (martedì e giovedì).Considerando che lo stato di emergenza Covid vige sino alla fine dell'anno e se ne sta valutando l'ulteriore proroga del Governo, la struttura ha un'indubbia valenza sociale e collettiva per garantire agli altamurani che si vaccinano di farlo nella propria città. C'è, ovviamente, anche il rovescio della medaglia. Il palazzetto non può ancora tornare agli scopi sportivi e quindi tante società e associazioni dovranno continuare a fare a meno dell'impianto.