Prodotti Dop e Igp, stanziati fondi per i consorzi

Via libera in Conferenza Stato Regioni al decreto che stanzia 15 milioni di euro per i consorzi di tutela delle indicazioni geografiche del food per valorizzare i prodotti a denominazione Dop (denominazione di origine protetta) e Igp (indicazione geografica protetta). Somme pari a 15 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura viene destinato al perseguimento di interventi, sul territorio nazionale e in campo internazionale, volti a sostenere e incrementare la commercializzazione dei prodotti agroalimentari riconosciuti dall'Ue per la loro qualità quali i prodotti DOP e IGP, per mettere in campo azioni di informazione e divulgazione per migliorare la comunicazione sull'origine, le proprietà, le caratteristiche e le qualità di questi prodotti e per lo sviluppo dei prodotti stessi.Ora si attende il decreto direttoriale di apertura del bando per accedere ai contributi. Lorenzo Attivissimo, coordinatore cittadino di Forza Italia Giovani Altamura, lo scorso 2 novembre aveva incontrato presso la sede della Coldiretti a Bari il sottosegretario di Stato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il senatore di Forza Italia Francesco Battistoni. Al centro del colloquio il pane Dop di Altamura, la lenticchia Igp di Altamura, l'importanza dei consorzi riconosciuti presenti sul territorio e i fondi destinati all'agricoltura giovanile. Immancabile una consegna dei prodotti tipici altamurani."Questa è un'opportunità per la nostra comunità, per i consorzi del Pane Dop di Altamura e della Lenticchia Igp di Altamura – annuncia Attivissimo. Possono presentare l'istanza di contributo i consorzi di tutela riconosciuti – continua Attivissimo – e le associazioni temporanee fra consorzi di tutela. Tra le attività finanziabili campagne d'informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche; azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità veicolate attraverso i principali mezzi di comunicazione tradizionale e i canali digitali che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti agroalimentari in termini di qualità, sicurezza alimentare e sostenibilità; partecipazioni a fiere di rilevanza nazionale e internazionale e attività di divulgazione, informazione e formazione rivolte a operatori del settore della distribuzione del canale Ho.re.ca"."L'impegno del sottosegretario di Stato Francesco Battistoni - dice ancora il coordinatore cittadino di Forza Italia Giovani - è l'ulteriore conferma dell'attenzione di Forza Italia nei confronti della comunità altamurana e delle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio. È doveroso ricordare l'impegno del governo Berlusconi del 2001 che seguì attentamente e scrupolosamente l'iter per l'ottenimento Dop – denominazione d'origine protetta – per il pane di Altamura. Nel 2003 fu conseguita la Dop per il pane di Altamura grazie all'impegno del ministro dell'agricoltura On.Gianni Alemanno nell'Unione Europea per superare il veto del Portogallo e grazie alla collaborazione di Giuseppe Barile (ex presidente Consorzio Tutela del Pane Dop di Altamura) e di Carlo Moramarco (Associazione CulturaIdentità)".