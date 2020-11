Proclamato il Consiglio regionale pugliese

Proclamato il Consiglio regionale, al termine dei controlli formali della Corte d'Appello. A differenza del conteggio elettorale, la maggioranza del presidente rieletto Emiliano si amplia da 27 a 29 seggi.La maggioranza in aula avrà 29 consiglieri: 15 al Pd (tre a Bari, Bat e Taranto), sette a Con (due a Bari, uno nelle altre province), sette ai Popolari (due a Lecce). Minoranza avrà 21 seggi: 5 al Movimento 5 stelle (Bari, Bat, Fogglia, Lecce e Taranto) e 16 al centrodestra: sei a Fratelli d'Italia (uno per provincia), quattro alla Lega (Bari, Foggia, Lecce, quello di Taranto se si dimette Fitto), tre a Fi e a Puglia Domani (Bari, Foggia e Lecce).Ci sono state delle variazioni. In provincia di Bari non è eletto Domenico De Santis (Pd) ed è eletto, per la terza legislatura, Giuseppe Longo (Con).Per gli esclusi si preannunciano altri ricorsi. La lista Senso civico, non ammessa in Consiglio regionale, proseguirà la battaglia legale.