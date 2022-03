Prevenzione dell'ictus all'ospedale della Murgia

Prevenire ed intervenire grazie ad una diagnosi precoce sono i capisaldi della medicina, anche in campo neurologico. Contrastare il decino cognitivo, anche attraverso il riconoscimento di malattie neurologiche sul nascere, non necessariamente in età avanzata, aiuta. Così come la stimolazione della "riserva cognitiva", ovvero tutto il bagaglio di informazioni ed esperienze che costruiamo lungo la nostra vita, a scuola, nelle relazioni sociali, nelle faccende quotidiane e nel tempo libero. Questi sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati e approfonditi nel corso della settimana mondiale dedicata al cervello, promossa dalla Società Italiana di Neurologia (SIN).Sette giorni dal 14 al 20 marzo, dedicati quest'anno a "Le stagioni del Cervello".Nell'ambito dell'evento anche l'Asl Ba ha deciso di organizzare alcune iniziative nelle unità operative di Neurologia del territorio di competenza. Tra le attività messe a punto dall'azienda sanitaria barese, sabato 19 marzo (dalle 9,30 alle 12,30 presso la saletta della Direzione Sanitaria dell'Ospedale della Murgia), il direttore del reparto di Neurologia, dr. Rino Ardito e i suoi collaboratori accoglieranno l'utenza del territorio presentando tutti i servizi offerti dal centro, ed in particolar modo l'attività svolta nel Centro Prevenzione Ictus, punto di riferimento della campagna di sensibilizzazione per la prevenzione dell'ictus cerebrale.Il presidio del nosocomio murgiano -spiegano dall'Asl- "assicura un'assistenza specialistica in regime di degenza ordinaria, day service e ambulatoriale". Inoltre- continuano dall'azienda sanitaria- "è sede di Stroke Unit per la terapia e la gestione della fase acuta dell'ictus cerebrale ischemico ed emorragico e garantisce prestazioni in diversi ambulatori specifici: Ambulatorio Disturbi del Movimento - Terapie avanzate, Ambulatorio Tossina Botulinica, Ambulatorio delle Demenze e Ambulatorio generale. La Neurologia del "Perinei" è anche centro specializzato per Epilessia, Malattie Demielinizzanti, Cefalee e Disturbi del Sonno e, in aggiunta, è sede del Servizio di Neurofisiologia".Tutte attività che verranno illustrate nel corso dell'iniziativa programmata dall'azienda sanitaria in occasione della settimana del cervello.