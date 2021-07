Poligoni militari, rinnovata intesa tra Regione ed Esercito

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e il Comandante militare Esercito Puglia, colonnello Donato Ninivaggi, hanno firmato oggi, presso la Caserma "Domenico Picca", i disciplinari d'uso concernenti i poligoni pugliesi. I disciplinari d'uso sono lo strumento con cui sono regolate le attività nelle aree in cui si svolgono le esercitazioni militari e con cui vengono contemplate le esigenze della Difesa, la salvaguardia dell'ambiente e i bisogni della popolazione.I poligoni in Puglia sono 4, di cui due nel territorio dell'Alta Murgia.Gli accordi siglati, che armonizzano i piani di assetto territoriale e i programmi militari, recepiscono tutte le normative nazionali ed europee emanate in tema di tutela ambientale e stabiliscono i vincoli sul territorio per la salvaguardia paesaggistica e dei beni di interesse storico culturale.Nel momento della firma, il Presidente Emiliano ha evidenziato come i nuovi disciplinari, elaborati dopo un lungo periodo durante il quale ci sono stati sostanziali cambiamenti, tra cui l'istituzione del Parco dell'Alta Murgia, aprano una serie di possibilità importanti per una migliore integrazione sul territorio delle attività militari con quelle civili e rafforzino il già solido legame tra Regione ed Esercito. Rapporto che non è riferito solo all'accordo odierno, ma è fondato sulla consapevolezza che l'addestramento delle Forze Armate sia di evidente interesse pubblico e indispensabile per lo Stato e la sicurezza, come tra l'altro stabilito dalla direttiva "Habitat". Il Presidente Emiliano nell'occasione ha inoltre espresso la sua soddisfazione per la riapertura del distaccamento di Selezione Volontari in Ferma Prefissata di 1 anno -VFP1 di Bari, che risulta un valore aggiunto per una Regione che è seconda in Italia per il reclutamento dei militari.Il Colonnello Donato Ninivaggi ha evidenziato come la firma di questi disciplinari sia il frutto di un lavoro sinergico tra il Comando Militare Esercito Puglia e la Regione. I disciplinari d'uso hanno una validità di 5 anni e interessano le aree addestrative di Masseria Signoritti (in provincia di Foggia), Foce Ofanto (Barletta), Torre di Nebbia (nelle province di Bari e Barletta) e Murgia Parisi Vecchio (Altamura).