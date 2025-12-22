Pasquale Natuzzi
Piano industriale Natuzzi: prossimo incontro a Roma a febbraio

Il comunicato del Ministero delle imprese e del made in Italy

Altamura - lunedì 22 dicembre 2025 19.23
Oggi, a Roma, al Mimit (Ministero delle imprese e del made in Italy) è stato illustrato alle istituzioni regionali e alle organizzazioni sindacali il piano industriale di rilancio 2026-2028 di Natuzzi, azienda operante nel settore dell'arredamento di alta gamma con stabilimenti in Basilicata e Puglia e oltre 1.800 lavoratori, volto ad affrontare le difficoltà presenti sui mercati internazionali. L'azienda ha presentato i punti cardine della strategia per i prossimi anni prevedendo un programma di investimenti, efficientamento produttivo, riduzione dei costi e riorganizzazione della rete dei punti vendita.

Durante il tavolo, le organizzazioni sindacali hanno chiesto di avviare un confronto sul piano industriale in tutte le sue articolazioni, dichiarando di condividere gli obiettivi generali ma non le modalità individuate dall'azienda per il loro raggiungimento.

Al termine della riunione, le strutture tecniche del Mimit - preso atto della disponibilità di Natuzzi ad avviare un dialogo con le parti sociali e a riconsiderare alcuni aspetti del piano industriale - hanno convocato un nuovo incontro per il 25 febbraio per definire un piano di lavoro condiviso finalizzato alla salvaguardia ed allo sviluppo di una delle più importanti eccellenze del Made in Italy.
