Piano della Natuzzi non prevede licenziamenti

gli ingenti investimenti programmati per difendere i livelli occupazionali in Italia, aprendo 400 nuovi punti vendita nel mondo, soprattutto in estremo Oriente;

il rientro di commesse dalla Romania;

l'impegno aziendale a non aprire procedure di licenziamento, ma a gestire gli esuberi in modo non traumatico e servendosi di strumenti messi a disposizione dalla legge, quali sono i prepensionamenti in primis.

organizzazione della produzione in 3 turni giornalieri;

riduzione dei siti attivi, con la chiusura dello stabilimento di Graviscella.

Ieri, al Ministero dello sviluppo economico, si è tenuto un vertice sul nuovo piano industriale per Natuzzi. Nel quinquennio 2022-2026 sono previsti 34 milioni di euro di investimenti pubblici e privati. Nel piano è prevista l'apertura di oltre 450 nuovi negozi (di cui 100 diretti, il resto in franchising). Il piano prevede circa 400 esuberi ma non sono previsti licenziamenti perché si procederà con i pensionamenti, con ammortizzatori sociali o incentivi economici all'esodo.Al tavolo hanno partecipato anche l'organizzazione sindacali. Sul contenuto del piano, si è espresso Cobas del Lavoro Privato con "un giudizio positivo rispetto ad alcuni aspetti del Piano industriale" mentre alcune ipotesi sono considerate "inaccettabili". Nello specifico, Cobas-Lp ha apprezzato:Viceversa, i Cobas hanno escluso la propria collaborazione nel percorrere ipotesi quali:"Cobas del Lavoro Privato ha dunque ribadito che i livelli occupazionali in Natuzzi Spa vanno difesi valorizzando il lavoro, non peggiorando le condizioni di vita dei dipendenti, come sarebbe l'istituzione di un terzo turno produttivo in orario notturno. Nei prossimi giorni Cobas-Lp si confronterà con i lavoratori, per poi continuare i negoziati con azienda e istituzioni, con l'obiettivo di arrivare a esuberi zero in Natuzzi Spa", conclude il comunicato.