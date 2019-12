Per le temperature rigide salta il Presepe vivente

A causa delle temperature rigide e delle previsioni meteo per la giornata di domani, non si terrà l'ultima rappresentazione del Presepe vivente dell'associazione "Fortis Murgia" dal titolo "Io sono l'altro - Visioni artistiche della Natività", in programma presso l'ex ricovero dei Cappuccini in via Ricovero."Per noi è molto importante riuscire a regalare emozioni ma in questo caso non saremmo riusciti a farlo. L'allerta meteo con temperature rigide e venti forti avrebbero messo in difficoltà i figuranti e la loro incolumità nonché la sicurezza degli allestimenti", comunica l'associazione.L'evento è annullato. Non è prevista, almeno per ora, una data di recupero.Il Presepe vivente proposto dalla Fortis Murgia è stato decisamente diverso dalle consuetudini, con messaggi rivolti alla contemporaneità e con un accurato percorso storico-artistico in cui i "quadri viventi" dei figuranti hanno perfettamente ricalcato i capolavori dell'arte.