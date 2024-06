Passata la notte prima degli esami, è tempo di maturità

Da oggi iniziano le prove degli esami di Stato per la maturità. In Puglia gli studenti sono 36.651. Negli istituti superiori di secondo grado di Altamura gli studenti impegnati con la maturità sono circa 900, un dato in linea con gli anni precedenti.La famosa "notte prima degli esami" (dalla ormai celeberrima canzone di Antonello Venditti) è trascorsa. Ed è il momento di sottoporsi agli esami. In bocca al lupo a tutti gli studenti!A loro un messaggio è stato dedicato sui social dal sindaco Vitantonio Petronella, ieri sera: "Questi esami sono importanti, è vero! Però ricordatevi che sono solo una tappa del vostro percorso, un'opportunità per dimostrare ciò che avete imparato, ma non l'unica misura del vostro talento, della vostra intelligenza e della vostra determinazione. Credete sempre in voi stessi, nelle vostre capacità e nel lavoro che avete svolto finora e ricordatevi che dietro ogni foglio d'esame c'è il vostro percorso fatto di impegno, di sogni e di crescita personale".(foto Facebook del sindaco)