Pasquetta, controlli nel Parco dell'Alta Murgia

Per il secondo anno è stata una Pasquetta dalle temperature gradevoli per uscire a fare scampagnate o passeggiate murgiane ma non è stato possibile per le prescrizioni di "area rossa" dovute all'emergenza sanitaria ancora in corso.I controlli nel territorio dell'area protetta sono stati effettuati dai carabinieri forestali del reparto "Parco nazionale dell'Alta Murgia" con sede ad Altamura. L'attenzione era rivolta soprattutto alle gare di motocross e alle corse fuori pista che sono ritenuti un problema nel Parco sia per le modificazioni che comportano sia per il disturbo alla fauna.Non sono state riscontrate violazioni. Non si sono visti i motociclisti "fuori pista".Controlli anche nella foresta di Mercadante. Anche quest'anno il polmone verde, consueta meta delle passeggiate di Pasquetta, non era fruibile, con strade chiuse al transito e pattugliamenti delle forze dell'ordine.(foto di archivio)