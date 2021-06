Parte il centro vaccinale della Oropan

4 foto Centro vaccinale Oropan

Dopo settimane di preparazioni e di attesa di ricevere la conferma della disponibilità di vaccini, finalmente, sarà attivato, nei prossimi giorni l'Hub vaccinale aziendale, che la Oropan, realtà imprenditoriale di Altamura, ha voluto realizzare e mettere a disposizione della comunità imprenditoriale locale, con l'obiettivo di supportare la campagna vaccinale nazionale, consentendo a tutte le aziende del territorio, di poter somministrare i vaccini ai propri dipendenti e collaboratori.Grazie allo sforzo, non solo economico, ma anche organizzativo, della Oropan è stato possibile, offrire al territorio, una struttura capace di poter somministrare fino a 500 dosi giornalieri, all'interno di 3 postazioni vaccinali, in totale sicurezza, all'interno di uno spazio di mq 390, 1600 m3, un'altezza sotto-trave di 400 cm e dotato di un'ampia area esterna di accoglienza.La struttura, come volontà espressa da parte della Famiglia Forte, è stata pensata, infatti, per dare la possibilità anche alle piccole realtà imprenditoriali del territorio, di usufruire della vaccinazione per i propri dipendenti. E numerose, sono state, già dalle prime settimane, le adesioni ricevute, da parte di aziende non solo di Altamura, ma anche provenienti da realtà imprenditoriali di paesi limitrofi.L'area è stata progettata in maniera tale da poter essere suddivisa in 5 diverse sotto-aree: area di accettazione, area informativa anamnestica dove avverrà la valutazione del medico circa la dose di immunizzazione, area pre inoculo, area di osservazione post inoculo e un'area di preparazione dosi. All'interno dell'area individuata, sarà garantita la presenza di una postazione mobile di primo soccorso, con attrezzatura da rianimazione.Gli spazi saranno sanificati a ogni cambio turno, garantendo massima igiene e sicurezza."Siamo stati animati, da subito, dalla convinzione che, solamente un'azione generale e coordinata potesse abbattere i tempi della vaccinazione; rendere più sicura la prosecuzione delle attività produttive sull'intero territorio nazionale, accrescendo il livello di sicurezza degli ambienti di lavoro e nel contempo, ampliare la tutela e consentire di proteggere la salute collettiva." - ha affermato Lucia Forte, Amministratore Delegato della Oropan Sp.a "E oggi, siamo felice, di osservare che tutto questo è diventato realtà" commenta Lucia Forte.