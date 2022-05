Parco dell'Alta Murgia, si prepara la campagna antincendio

Per iniziare a programmare la tutela dei boschi dagli incendi, l'ente Parco nazionale della Murgia ha riunito oggi presso la propria sede i rappresentanti della direzione regionale dei Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Arif, Ufficio Foreste della Regione e Reparto Carabinieri Parco, per definire e condividere al meglio le attività di sorveglianza del territorio.Anche quest'anno verranno coinvolte le aziende agricole e zootecniche e le associazioni di volontariato, la cui sinergia con gli enti ha permesso nella scorsa estate di ridurre la superficie bruciata dal fuoco, passata da 324 ettari nel 2020 a 135 nel 2021. Per migliorare ulteriormente l'azione di contrasto, grazie ai fondi del programma "Parchi per il clima" verranno incrementati i punti di approvvigionamento idrico.