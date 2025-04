Parco Alta Murgia: una "scuola" di biodiversità

Dal 30 aprile e fino al 4 maggio il Parco Nazionale dell'Alta Murgia si trasformerà in un'aula a cielo aperto per un'attività di grande rilievo: il corso nazionale Cai Scuola di formazione per insegnanti, promosso dal CAI - Club Alpino Italiano. Il corso è denominato "Rete natura 2000: una diversità biologica e geologica tutta da scoprire".Un'iniziativa che coinvolgerà 42 docenti provenienti da 11 regioni italiane, impegnati in un itinerario tra luoghi simbolo come Castel del Monte, Bosco di Acquatetta, Bosco Finizio, Inghiottitoio del Cavone, Miniere di Bauxite, Pulo di Altamura e Centro Visite Lamalunga, unendo formazione, esplorazione e sostenibilità.La sede dell'Ente Parco sarà il cuore pulsante delle attività: laboratori, escursioni e momenti di confronto accompagneranno i partecipanti alla scoperta della biodiversità, del patrimonio geologico e culturale dell'Alta Murgia, oggi Geoparco Mondiale Unesco. Un'occasione preziosa per promuovere l'educazione ambientale, valorizzare le meraviglie del nostro territorio e favorire una cultura orientata alla sostenibilità.