Parco Alta Murgia nella collana “Le Guide di Repubblica”

6 foto presentazione guide repubblica- parco dell'alta Murgia

C'è una fetta di entroterra pugliese dove il paesaggio non è semplicemente uno sfondo all'orizzonte, ma un elemento vivo e pulsante di storie. È il Parco Nazionale dell'Alta Murgia a cui Le Guide di Repubblica ha dedicato un affascinante volume che ne celebra il volto carsico di lame, doline e inghiottitoi intervallati a boschi di quercia, conifere e ad ampie distese di ferule. Una terra aspra dove è ancora saldo il legame dell'uomo con la terra, come racconta la Guida le cui pagine accompagnano in un luogo senza tempo animato da pastori, cantori, conoscitori di erbe e orchidee selvatiche, ma anche di artisti, designer e cineasti.«Per la prima volta il Parco dell'Alta Murgia è raccontato in una guida nazionale – ha dichiarato il presidente Francesco Tarantini – che mette a sistema tutte le ricchezze del territorio. Un volume ricco di contenuti che valorizzano la particolarità dei siti, gli itinerari da percorrere, i sapori della terra e i personaggi che la fanno grande attraverso l'arte, la cultura e il sapere artigiano. Oggi abbiamo celebrato un risultato importante, il frutto di un lavoro curato nei minimi dettagli, fino alla copertina che rappresenta il Genius loci dell'Alta Murgia. Puntiamo a una maggiore conoscenza del Parco e farlo diventare Geoparco UNESCO.»La presentazione si è tenuta nel Dipartimento Turismo e Cultura della Regione, dove sono intervenuti Gianfranco Lopane, assessore al Turismo, Sviluppo e Impresa turistica della Regione Puglia, Francesco Tarantini, presidente del Parco dell'Alta Murgia, Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione, Giuseppe Cerasa, direttore Le Guide di Repubblica, e Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione. All'incontro hanno partecipato anche la sindaca di Altamura Rosa Melodia, l'assessore alla cultura Margherita Fiore e il Consorzio del pane Dop con il presidente Luigi Picerno e il direttore Nicola Lorè.La Guida si apre con interviste a personaggi dello spettacolo, della cultura e della musica legati all'Alta Murgia, come Ralph Fiennes, Renzo Arbore, Sergio Rubini, Michele Placido, Riccardo Scamarcio, Nico Cirasola e il gruppo musicale Uaragniaun, per fare spazio alla sezione "Volti e Storie" che racconta di pastori, cercatori di erbe, camminatori, casari, pasticceri, artigiani virtuosi e designer che valorizzano il territorio nel loro lavoro quotidiano. Tra tutte, vi sono le avventure di Francesco Gargano detto Ciccillo, l'esperto di erbe selvatiche che percorre in lungo e in largo il Parco nella loro ricerca, di Mariantonietta Scalera, la giovane pastora altamurana che vive in simbiosi con il suo gregge, di Nicola Diomede, il camminatore che dedica un trekking ogni domenica alla figlia scomparsa e a cui invita ad unirsi attraverso i social, di Vichy Gravinese, l'apicultrice che "sussurra alle api" e che ha fondato il brand Alveare da Favola a Cassano.Numerosi gli itinerari e i luoghi raccontati.