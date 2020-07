Parco Alta Murgia, attivato servizio “Prenota la tua visita”

Da oggi è possibile prenotare il servizi di visita guidata al Parco Nazionale dell'Alta Murgia. L'ente gestore dell'area protetta, infatti, ha attivato un servizio di prenotazione di visite escursionistiche con le venti guide ufficiali del Parco.In questo modo gli appassionati di itinerari naturalistici e di trekking potranno immergersi in una esperienza che consentirà loro di poter fruire del territorio a secondo delle necessità con attività di birdwatching, geo-turismo, percorsi enogastronomici, con le guide del parco pronte ad accompagnare anche registi e fotografi naturalistici, in virtù della formazione che le ha preparate in materia di norme ambientali e di tutela del paesaggio; di conoscenza della flora e della fauna del parco; di architettura rurale; di diritto ambientale e legislazione sul turismo naturale; con capacità anche in materia di primo soccorso.Il nuovo servizio "Prenota la tua visita" è attivo sul sito istituzionale del Parco, sia in italiano che in inglese, con l'obiettivo- spiega il presidente dell'ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia Francesco Tarantino- di facilitare la fruizione del territorio con un sistema immediato, con il quale gli utenti potranno scegliere la guida che più risponde alle loro esigenze, a seconda del tipo di specializzazione e dell'itinerario da seguire. Cittadini e turisti possono oggi addentrarsi nei sentieri del parco accompagnati da esperti che ne conoscono biodiversità e tratti peculiari, naturalmente nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid ancora necessarie".