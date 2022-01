Ospedale della Murgia, riorganizzazione in Medicina

Riorganizzazione in atto all'ospedale della Murgia "Perinei" individuato dalla Regione per il rafforzamento della rete ospedaliera con posti letto dedicati ai pazienti con sintomatologia Covid.La sindaca Rosa Melodia ha fornito alcuni dettagli, secondo quanto dalla stessa appreso dal direttore generale della Asl Antonio Sanguedolce. "Sono stata avvisata dai medici dello stesso nosocomio e immediatamente sono intervenuta per sostenere la necessità di mantenere i reparti specialistici per dare risposte alle persone che soffrono di altre patologie e, giustamente, chiedono cure", spiega."L'ultimo piano dell'ospedale della Murgia, attualmente reparto Malattie Infettive e Medicina, sarà interamente organizzato come reparto Covid - dice ancora - con la presenza di 54 posti. Per mantenere la U.O. Di Oncologia ci sarà la dislocazione temporanea delle attività ambulatoriali di riabilitazione presso le strutture territoriali di competenza. Gli altri reparti specialistici non subiranno cambiamenti". Per ora non è prevista la sospensione dell'attività nelle sale operatorie.Aggiornamento dei dati anche sui casi Covid. Ieri, in base al bollettino della Prefettura, i casi ad Altamura sono saliti a 2450. "I ricoveri - dice ancora la sindaca - riguardano per circa l'80% persone che hanno scelto di non vaccinarsi, e la maggioranza dei positivi è in quarantena e in isolamento fiduciario presso la propria abitazione con sintomi lievi".