Ospedale della Murgia, riapre area Covid

Con un provvedimento firmato oggi dal presidente Michele Emiliano e dal direttore del dipartimento salute della Regione Vito Montanaro, la Regione ha fornito al sistema sanitario regionale delle disposizioni urgenti per incrementare i posti letto in modo da fronteggiare un temuto aumento dei ricoveri a causa della maggiore diffusività della variante Omicron della Sars Cov-2.In Puglia, al momento, l'incremento dei ricoveri riguarda l'area medica e non quella di terapia intensiva. La provincia di Bari è quella con la maggiore percentuale di ricoveri in Puglia (35 per cento).Sulla base dell'andamento dei dati, la Regione ha disposto l'attivazione entro 48 ore di posti letto Covid in area medica in sei ospedali: per la provincia di Bari i posti letto saranno attivati all'ospedale della Murgia "Perinei". In altri quattro ospedali della Puglia - nessuno in provincia di Bari - verranno attivati posti letto per pazienti post-Covid.In questo momento, in base ai dati forniti dai sindaci di Altamura e Gravina, nei due Comuni ci sono quasi 3000 attualmente positivi (1800 ad Altamura, 1100 a Gravina). Numeri piuttosto elevati.Così come avvenuto a ottobre del 2020, si ripete un "film già visto". Tra i vari presidi della Asl di Bari, l'ospedale della Murgia è stato individuato per l'attivazione di posti letto in area medica. Esattamente come 14 mesi fa, anche stavolta gli operatori sanitari esprimono perplessità per questa scelta. Argomento che Altamuralife tratterà in un altro articolo.(Notizia in fase di aggiornamento)