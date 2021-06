Non è Covid-free ma i casi sono ancora in calo

Sono 19 i nuovi casi registrati ad Altamura nell'ultima settimana di riferimento, dal 14 al 20 giugno. Il dato è riportato nel bollettino settimanale della Asl di Bari. Si registra un deciso calo dei contagi, considerando che nella settimana dal 7 al 13 giugno i casi erano stati 36.Altamura non è ancora "Covid free", cioè con casi "zero". Nei giorni scorsi sono circolati dei dati e delle informazioni che non trovano alcun riscontro nei dati forniti ufficialmente dalle autorità sanitarie. Secondo il bollettino diramato ogni giorno dalla Regione Puglia, in quello di oggi Altamura rientra ancora fra i Comuni con più di 50 casi di attualmente positivi.Per la vaccinazione, i dati sono aggiornati a ieri (24 giugno). Ad Altamura il totale delle somministrazioni è 48.420 di cui 34.469 con prima dose (superato il 50 per cento della popolazione vaccinabile) e 13.951 con doppie dosi.