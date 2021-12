Natale 2021, presentato il programma del Comune

Allestimenti luminosi diffusi e una voluminosa serie di appuntamenti, non solo in centro ma anche in quartieri che solitamente non vengono presi in considerazione. Un albero di Natale di circa 15 metri. La torre civica adiacente la Cattedrale con una particolare illuminazione. Sono questi alcuni elementi che caratterizzano il programma "Il Natale è ad Altamura" organizzato dall'amministrazione comunale e presentato oggi al Palazzo di città.Alla conferenza di presentazione hanno partecipato la sindaca Rosa Melodia e la giunta, per la quale sono intervenuti l'assessore Margherita Fiore (cultura) e Tommaso Lorusso (attività produttive); i dirigenti Berardino Galeota e Michele Maiullari; il responsabile del procedimento Angela Eramo (Polizia locale) che ha curato gli atti amministrativi; l'imprenditore Alessio Maggi che ha anticipato alcune delle caratteristiche del "progetto Natale" con cui la ditta Michele Maggi srl ha ottenuto l'aggiudicazione del servizio di illuminazione natalizia; Filippo Ciaccia, di Amaltea Eventi, direttore artistico e organizzativo della rassegna di eventi collegata al periodo delle feste, che ha presentato anche la piccola Lucia (5 anni) e la signora Antonietta Tamborra (87 anni) che saliranno con lui sul palco nel corso di alcune delle iniziative previste.Il programma è molto vasto, comprende circa cento eventi, organizzati direttamente dall'amministrazione oppure da associazioni e dalla rete museale dell'Uomo di Altamura. L'evento di apertura del programma natalizio è fissato al 7 dicembre, in piazza Duomo - sagrato della Cattedrale, alle ore 20.00, con uno spettacolo curato da "Amaltea" con la partecipazione di Emilio Solfrizzi ed Antonio Stornaiolo, in cui avverrà anche l'accensione delle luminarie, si esibirà la "Let's dance company" e suonerà la Euroband.Sono stati lanciati anche due concorsi, uno per la vetrina più bella delle attività commerciali e artigianali e l'altro per i cori delle parrocchie. Inoltre la Confcommercio lancia l'iniziativa "Spendi in città" per conto del Distretto urbano del commercio (Duc) di Altamura."Questo programma vuole fare riscoprire il senso di comunità e non c'è occasione migliore del Natale dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto - ha detto la sindaca Rosa Melodia -. Vogliamo creare un'atmosfera diversa, invitando i cittadini alla partecipazione e pensando al divertimento dei bambini così che possano riconnettersi con il tessuto sociale dopo le sofferte restrizioni. Tutto questo lo faremo sempre nel rispetto delle misure anti-Covid, con l'uso delle mascherine e il rispetto del green pass."Auspichiamo la partecipazione della comunità - ha detto ancora la sindaca - e nel contempo abbiamo voluto creare attrattiva verso la città di Altamura per consentire benefici positivi anche per l'economia cittadina. Per questo abbiamo avuto il coraggio di spingerci oltre, anche dal punto di vista finanziario, affinché sia un grande Natale per la città".Il 7 dicembre ad Altamura si apre anche una grande mostra su Amedeo Modigliani, "Amedeo Modigliani - L'artista italiano" per una "multimedia experience", ospitata presso il Palazzo Baldassarra (Museo dell'Uomo di Altamura), a cura di Istituto Amedeo Modigliani.Nel corso della presentazione la sindaca ha ringraziato anche il Gruppo imprenditori altamurani che anche quest'anno ha voluto donare alla città l'allestimento di due alberi, in piazza Resistenza e in piazzetta Martiri.Altamuralife darà conto di ulteriori notizie e delle principali iniziative con successive notizie e con l'aggiornamento dell'agenda.