Murgia pulita, i volontari di nuovo in azione

I volontari di "Murgia pulita" - bambini e adulti - tornano subito in azione. Dopo la bella domenica di volontariato ambientale, prosegue sabato 8 maggio l'attività di accumulo e bonifica dei rifiuti, soprattutto ingombranti, nelle campagne in via Cassano. L'iniziativa è stata lanciata sul gruppo Facebook "Sei murgiano - Le città del Parco Alta Murgia" ed è stata condivisa dal Parco nazionale dell'Alta Murgia (messi a disposizione i kit per la pulizia) e dal Comune di Altamura. Inoltre la Teknoservice è intervenuta per la rimozione dei rifiuti raccolti e ammassati.Domenica i volontari sono stati eccezionali nel ripulire un bel tratto della strada provinciale 79 "via vecchia Cassano". Numerosi i bambini presenti, soddisfatti per le loro buone azioni. La sensibilità dei piccoli è impareggiabile, quel candore e quello stupore ripaga di tanta inciviltà di cui, ovviamente, tutti farebbero volentieri a meno.E' stato fatto uno straordinario lavoro di pulizia: inerti di demolizione, pneumatici, ingombranti ferrosi e vari altri genere di immondizia.Il secondo atto di questa attività di pulizia è in programma sabato, alle ore 9.00, per poter completare recupero, smaltimento e completamento della raccolta dei rifiuti ingombranti. Raduno sulla strada provinciale 18 Altamura - Foresta Mercadante, al bivio per la strada comunale esterna "Vecchia Cassano Bis".