Montanaro: “No coronavirus in Puglia”

"Non è il caso di creare allarmismi, non ci sono casi di coronavirus in Puglia. Il sistema di controllo preventivo sugli eventuali casi sospetti di coronavirus in Puglia funziona bene. Anche l'ultimo episodio di un ammalato di Bisceglie, per il quale si era ipotizzato potesse essere stato contagiato dal tremendo virus proveniente dalla Cina, ha dato esito negativo. Infatti il paziente, trasportato presso il reparto di Malattie infettive del Policlinico di Bari, dopo aver eseguito tutti gli esami del caso, non risulta essere stato contagiato dal pericoloso virus che sta facendo tremare il mondo intero. "Il paziente sta bene e non ha nessun problema".Queste le rassicurazioni alla popolazione pugliese che sono arrivate dal direttore del dipartimento per le Politiche della salute, Vito Montanaro.Il dirigente ha voluto tranquillizzare la comunità regionale, assicurando la massima attenzione ed efficienza della sanità pugliese sulla vicenda e invitando la popolazione a non farsi prendere dalla paura, anche quando è ingiustificata. "Ancora una volta, l'invito è a non farsi prendere dal panico- ha ribadito Montanaro-. Il solo fatto di provenire dalla Cina non giustifica allarmi né sanitari né tantomeno mediatici. La gestione del caso ha, comunque, permesso di testare sul campo, ancora una volta, la tempestività della presa in carico dei pazienti e della diagnostica specialistica di alto livello dei centri regionali di riferimento. Il lavoro della task force e il protocollo operativo consentono di poter tranquillizzare la popolazione pugliese".Comunque il livello di allerta rimane massimo e ogni caso dubbio verrà immediatamente posto sotto controllo, per evitare inutili rischi.