Mobilitazione per il no al deposito nucleare

Ad Altamura, in piazza Duomo, e in altre quattro città si sta tenendo un sit-in per il "no" al deposito nucleare. Il comitato ''No scorie Puglia e Basilicata'' ha indetto una mobilitazione in contemporanea per esprimere la contrarietà alle ipotesi di localizzazione del deposito nucleare nazionale.Nell'area appulo-lucana sono 17 i siti individuati nella Cnapi (carta nazionale delle aree potenzialmente idonee) su un totale di 67 in tutta Italia. I comitati di base hanno organizzato delle manifestazioni, da tenere in sicurezza, ad Altamura, Gravina in Puglia (piazzale antistante il Comune), Laterza (piazza Vittorio Emanuele), Matera (piazza Vittorio Veneto), Oppido Lucano (piazza Marconi).Per coloro impossibilitati a partecipare, si stanno facendo dirette Facebook e Youtube dai canali social dei gruppi aderenti di Bari, Santeramo in Colle, Laterza, Matera, Montalbano, Genzano, Altamura.E' una delle prime mobilitazioni in presenza organizzate finora a livello nazionale. Interverranno i rappresentanti dei movimenti e delle associazioni di base ed operatori del mondo dell'agricoltura.Dal momento in cui la società Sogin ha individuato la Cnapi, il comitato interregionale si è più volte riunito con assemblee in video conferenza per discutere della questione e per un coordinamento unitario. Inoltre sono state formate delle commissioni tematiche, con la presenza di personalità scientifiche, del mondo universitario e associazionistico, con lo scopo di redigere le osservazioni alla documentazione in consultazione pubblica che anche il mondo associativo e i comitati di base, al pari delle istituzioni, possono inviare per partecipare alla consultazione pubblica.Ad Altamura i siti individuati sono due, in parte ricadenti in territorio di Matera.