Meno disagi in via Manzoni e via Treviso

Da oggi è attiva pure a Gravina una postazione per i tamponi per il coronavirus. Questa la decisione presa dal dipartimento di prevenzione della Asl di Bari, guidato dal direttore Domenico Lagravinese. L'area scelta è la Fiera di San Giorgio (nella foto). Come per quella di Altamura, si tratta di una postazione in modalità drive through: si potrà arrivare in auto, essere sottoposti al test senza uscire dal veicolo e quindi uscire.Fino a ieri i cittadini di Gravina hanno fatto riferimento alla tensostruttura ad Altamura ma qui, a causa del notevole afflusso di persone ritenute "contatti stretti" o "sospetti Covid", si sono create code chilometriche (sino in via Matera), provocando pure problemi alla viabilità locale nonché attese di ore. Proprio per questo motivo da alcuni giorni la coda si fa solo in via Manzoni, per l'accesso al campetto comunale, mentre l'uscita delle auto è in via Treviso.Pertanto, con il minore afflusso di persone, si riduce pure la circolazione dei veicoli. In questo modo via Treviso e via Manzoni possono finalmente prendere fiato. Meno disagi, quindi, per i residenti.Il doppio luogo (Altamura e Gravina) consentirà agli uffici del servizio igiene e sanità pubblica - diretto da Grazia Fortunato - di poter gestire la situazione con minore affanno anche se attualmente il servizio è oberato di lavoro e sta operando in modo incessante a causa dell'elevatissimo numero di contagi nel territorio murgiano.