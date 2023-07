Luigi Lorusso eletto presidente del consiglio comunale

Luigi Lorusso, di Rinnovamento Altamura, è stato eletto presidente del consiglio comunale. Per lui è un bis: ha già svolto questo ruolo nel mandato amministrativo della sindaca Rachele Popolizio (2001-2004). L'opposizione, in extremis, ha proposto l'elezione di una donna presente tra i banchi della maggioranza ma la stessa compagine di governo ha fatto rilevare che a termini di regolamento non si poteva procedere con proposte presentate nel corso della seduta. I voti dell'opposizione, quindi, sono andati a Onofrio Gallo (Forza Italia) che, peraltro, ha presieduto la seduta di insediamento del consiglio comunale. Come vicepresidente la maggioranza ha indicato Tania Dibenedetto (eletta nella lista del sindaco).In apertura dell'assise, dopo la convalida degli eletti, il sindaco Antonio Petronella ha pronunciato la formula del giuramento e ha indicato le linee d'azione del suo mandato per i prossimi cinque anni.