Lavori pubblici e rifiuti all'esame del consiglio comunale

Due sedute di consiglio comunale sono convocate nell'arco di pochi giorni. Questa sera, con inizio alle ore 18, l'assise esamina la variazione al piano triennale delle opere pubbliche e alla programmazione annuale. Con questo atto l'amministrazione comunale e il consiglio comunale indicano le priorità per la programmazione e iniziano quindi a dare le direttive. L'attuale pianificazione è stata approvata durante il periodo commissariale.L'altro consiglio si terrà il 20 settembre, questa volta di mattina (in prima convocazione alle ore 8.30), e verte sulla materia dei rifiuti. Due i punti all'ordine del giorno: la situazione della discarica Le Lamie con le attività di bonifica e di raccolta del percolato; la situazione del servizio di igiene urbana. Quello dei rifiuti è un tema sempre "caldo" come lo è quello della sicurezza che nello scorso consiglio comunale non è stato affrontato per mancanza di tempo.Le convocazioni fanno seguito anche alle richieste dell'opposizione di tenere consigli monotematici su sicurezza, discarica Le Lamie e rifiuti.