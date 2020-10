Consigli comunali e commissioni, la Lega protesta

Non si sono tenuti i consigli comunali previsti ieri e oggi. La convocazione è stata revocata per adeguarsi al nuovo Dpcm (decreto del presidente del Consiglio dei ministri) in cui si dispone che le riunioni e le attività delle pubbliche amministrazioni devono tenersi in modalità a distanza, non più in presenza.Un atto dovuto, quindi, secondo il presidente del consiglio comunale Gino Loiudice. Sono state revocate pure le commissioni.Protesta la Lega. "Capisco l' esigenza di adempiere agli obblighi del nuovo Dpcm ( che comunque va interpretato) - dice il consigliere comunale Giandomenico Marroccoli - ma il tutto necessitava di un confronto leale e puntuale con le tutte le forze di opposizione. Non c'è dialogo su nulla neanche sui grandi temi di interesse generale ( situazione Covid-19, rifiuti, discarica, area mercatale ecc). Non si ha traccia dei buoni spesa per i nostri cittadini in difficoltà economiche. Una città allo sbando e priva di una guida capace di gestire le tante emergenze e difficoltà che la nostra città sta vivendo. Manca una visione organica e di sviluppo della città".