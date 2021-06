In questa fascia non c'è il "coprifuoco". Ecco le altre disposizioni

Consentiti gli spostamenti in ingresso e uscita dalla regione

Obbligo di mascherina, distanziamento interpersonale, igiene delle mani. Divieto di assembramento

Apertura di tutte le attività secondo specifici protocolli

I bar, i ristoranti e le altre attività di ristorazione sono aperti ed è possibile consumare cibi e bevande al loro interno, senza limiti orari. Sono consentite senza restrizioni anche la vendita con asporto di cibi e bevande e la consegna a domicilio, che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. La Regione Puglia precisa: nelle attività di ristorazione il consumo al tavolo negli spazi al chiuso è consentito per un massimo di 6 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

A seguito del deciso miglioramenti dei dati sulla diffusione del contagio da Sars Cov-2 (coronavirus) e della diffusione della malattia Covid-19, a partire da lunedì 14 giugno, per effetto di un'ordinanza del ministro Roberto Speranza, la Puglia è in "area bianca".In questa fascia di colore non c'è il coprifuoco.Le altre disposizioni: