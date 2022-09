Incidente sulla statale 96, morto un 80enne

Un uomo di 80 anni, di Palo del Colle, ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla strada statale 96 quasi in prossimità di Mellitto. Il sinistro mortale si è verificato in territorio di Altamura e sul posto sono intervenuti il 118 e la Polizia locale di Altamura.L'incidente è avvenuto lunedì, alle 13.30 circa. L'uomo, trasportato al Policlinico di Bari in una corsa contro il tempo, nonostante i soccorsi non ce l'ha fatta. E' morto nella serata dello stesso giorno. Con lui viaggiava anche la figlia, rimasta ferita. Curata pure al Policlinico, è fuori pericolo di vita.Secondo la ricostruzione, padre e figlia erano a bordo di una Fiat 500, erano partiti da Altamura dove la donna lavora nel mondo della scuola ed erano diretti a Palo del Colle. In direzione di Bari viaggiava anche un camion. Il mezzo pesante, per cause da accertare, avrebbe tamponato la Fiat 500. Sono ancora in corso gli accertamenti del caso.