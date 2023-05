Inaugurazione di un sentiero per ipovedenti

Per la Giornata europea dei parchi

Migliorare la fruizione del territorio favorendo l'accessibilità e l'inclusione sociale. Nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia nasce il sentiero AGRF 06 AM, un percorso per ipovedenti attrezzato nell'ambito del progetto "P.A.T.H. Interreg", in un'area di alto valore geologico e naturalistico: la Dolina Tre Paduli nell'agro di Altamura.Appuntamento Mercoledì 24 maggio ore 10:30, all'Agriturismo La Madonna dell'Assunta, SP35, Altamura.Interverranno al taglio del nastro l'assessora regionale al Welfare, Politiche di benessere sociale e pari opportunità Rosa Barone, il presidente del Parco Francesco Tarantini e i rappresentanti dell'Associazione Diversabili Altamura e dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Altamura-Gravina-Poggiorsini.