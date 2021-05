In due giorni la vaccinazione degli studenti della maturità

175 - mercoledì 2 giugno

873 - giovedì 3 giugno

Alcune sessioni di vaccinazione straordinarie sono in programma questa settimana presso il palazzetto dello sport in via Manzoni. Le date sono state programmate dalla Asl e sono state comunicate dal Comune.Le date:Domani, martedì 1° giugno, presso l'hub vaccinale di via Manzoni, sarà possibile ricevere la somministrazione del vaccino Janssenn (Johnson &Johnson) alle donne (dai 50 anni in su) e agli uomini (dai 40 in su). Modalità di accesso in ordine alfabetico: cognomi dalla A alla L ore 9:00 - 12:00; cognomi dalla M alla Z ore 15:00 - 19:00.Seguirà la vaccinazione per 1048 maturandi.