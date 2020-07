Il Parco dell’Alta Murgia vara il suo piano antincendi

Combattere efficacemente il pericolo di incendi che ogni anno devastano grandi aree boschive, grazie alla collaborazione con aziende agricole, con Arif e con il Cnr e grazie ad una campagna di informazione e sensibilizzazione lanciata sui social.Sono queste le armi messe in campo dall'ente di gestione del Parco Nazionale dell'Alta Murgia per la campagna antincendi del 2020. Uno dei parchi nazionali maggiormente a rischio incendi, visto il clima torrido dell'estate mediterranea e che quest'anno è stato già fortemente colpito dall'incendio al bosco di Acquatetta, che ha distrutto 350 ettari di terreno, dei quali 220 di bosco.Ecco allora che è necessario approntare un articolato piano e operare di concerto per ridurre al minimo i rischi. Perché – spiega il presidente del Parco, Francesco Tarantino- "contrastare gli incendi è un'attività complessa ma non impossibile, dove ognuno deve fare la sua parte con comportamenti responsabili e di tutela dell'ambiente".Dunque è necessario mettere in campo tutti gli strumenti a disposizione per prevenire ed evitare il propagarsi dei roghi. Per questa ragione il piano Aib prevede il coinvolgimento di 17 aziende agricole del parco, "prime sentinelle" nella lotta agli incendi e importanti presidi del territorio per il rifornimento idrico e per realizzare fasce taglia fuoco. A queste si potranno affiancare nell'opera di avvistamento, in collaborazione con l'Arif, ben sei postazioni della rete di telerilevamento presenti nelle aree boschive e pronte a rilevare gli incendi sul nascere. Il piano previsto dall'ente parco comprende anche, grazie all'accordo con il CNR di Bari, un monitoraggio satellitare delle zone percorse dal fuoco e il suo impatto sulla flora.In ultimo, per sensibilizzare e tenere informata la comunità del Parco e i visitatori che si avvicinano all'area protetta, l'ente Parco Alta Murgia ha realizzato una campagna social intitolata "Non mandare in fumo il Parco" , nella quale si esplicitano i "comandamenti" per evitare il propagarsi di incendio e i numeri utili per segnalare l'eventuale avvistamento dei fuochi.