Il Parco dell'Alta Murgia in cinque francobolli

Il Ministero dello Sviluppo economico emette il 24 maggio prossimo cinque francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica "il Patrimonio naturale e paesaggistico" dedicati ai Tesori del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, relativi al valore della tariffa B. Prevista una cerimonia di emissione, alle ore 10.30, a cui parteciperanno i rappresentanti del Ministero, di Poste Italiane, del Parco, autorità regionali e locali.I francobolli sono stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta 40 x 30 mm; formato stampa: 36 x 26 mm; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quadricromia.La tiratura è di 200.000 esemplari di foglietti pari a un milione di esemplari di francobolli.Bozzetti: a cura del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.Vignette: i cinque francobolli, racchiusi in un foglietto e disposti su due righe, raffigurano rispettivamente un sito caratteristico del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e in particolare, da sinistra a destra partendo dall'alto: la Cava Pontrelli, la Grotta di Lamalunga, le Miniere di bauxite di Spinazzola, il Pulo di Altamura e il Pulicchio di Gravina. Completano i francobolli le legende "Cava Pontrelli - Orme di dinosauro", "Grotta di Lamalunga - Uomo di Altamura", "Miniere di bauxite di Spinazzola", "Pulo di Altamura", e "Pulicciho di Gravina", la scritta "Italia" e l'indicazione tariffaria "B".Caratteristiche del foglietto: Formato:142 x 117 mm; colori: cinque. Vignetta: raffigura una veduta del Parco Nazionale dell'Alta Murgia con il profilo della penisola italiana a destra, su cui sono evidenziati la Puglia e il luogo del Parco. Completa il foglietto la legenda "I Tesori del Parco nazionale dell'Alta Murgia".