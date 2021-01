Il Movimento 5 stelle entra nella giunta regionale pugliese

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha nominato assessore la consigliera regionale Rosa Barone, eletta nel Movimento 5 stelle, con delega "Welfare, Politiche di benessere sociale e pari opportunità, Programmazione sociale ed integrazione socio-sanitaria".L'incarico è stato accettato con riserva, come indicato dal reggente del Movimento 5 stelle Vito Crimi. Ci sarà il voto sulla piattaforma Rousseau. "La scelta - dice Crimi - sarà sottoposta al voto degli iscritti, che avverrà tra alcuni giorni. Tuttavia, è dall'atto della formazione della giunta pugliese che la giunta è priva di un assessore, e questa situazione non fa il bene dei cittadini pugliesi. Pertanto ho autorizzato i nostri consiglieri ad accettare la proposta, con riserva. Il voto dei nostri iscritti in Puglia potrà poi confermare o meno questa scelta, e la loro decisione sarà insindacabile".Per Emiliano "esiste una buona politica che parla di programmi, di persone, di scelte condivise, che si ritrova su obiettivi comuni, stabiliti prima del voto e consacrati dalla legittimazione popolare, attraverso percorsi trasparenti, pubblici, rivolti solo ed esclusivamente al bene comune. L'allargamento della nostra giunta al Movimento 5 Stelle - spiega - nasce con questo spirito. Ringrazio la maggioranza di centro sinistra per aver accompagnato questo processo con lo sguardo sempre rivolto in avanti e animo costruttivo e inclusivo. E ringrazio il Movimento 5 Stelle, a cominciare dal capo politico Vito Crimi che oggi ha ripercorso i passi istituzionali e i valori comuni che ci hanno condotto sino a qui".