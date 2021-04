Il centro vaccinale sarà il palazzetto dello sport

Sarà il palazzetto dello sport "Baldassarra" in via Manzoni il centro vaccinale anti-Covid (hub) per i cittadini di Altamura e di altri Comuni dell'area. L'amministrazione comunale ha messo la struttura a disposizione della Asl per le somministrazione. Dopo i sopralluoghi è stato redatto il progetto per la suddivisione degli spazi.Come già avvenuto per la vaccinazione del personale scolastico - effettuata presso la sala Villa Belvedere - anche per le altre fasce della popolazione altamurana le somministrazioni avverranno in città. Il palazzetto è stato individuato dall'amministrazione, sempre in stretto raccordo con i dirigenti dello Spesal (servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro) e del Dipartimento di prevenzione della Asl. Sarà il centro vaccinale più grande della provincia di Bari (fatta eccezione per Bari città).Sono previste 16 postazioni ambulatoriali per i vaccini, quattro per l'accettazione e altri spazi per la preparazione del siero e per l'assistenza sanitaria, oltre alla sala d'attesa sia per le persone in attesa del proprio turno sia per quelle che devono attendere 15 minuti dopo l'iniezione. Il cronoprogramma sarà stabilito, ovviamente, dalle autorità sanitarie.A pochi metri dal palasport c'è il campetto comunale su cui è allestita la tensostruttura drive through per i tamponi molecolari della Asl. Quando partirà con la vaccinazione, i tamponi verranno effettuati presso lo stadio D'Angelo dove è già pronta una postazione, finora utilizzata solo in modo sporadico.Non ci sarà sovrapposizione con il mercato settimanale del sabato (quando verrà meno la sospensione), insieme non si possono svolgere. Si ipotizza di non effettuare la vaccinazione il sabato mattina.Quanto al calendario delle attività, tutto dipende dal programma della Regione e dalla campagna di adesione alla piattaforma "La Puglia ti vaccina". Probabilmente si partirà il 12 aprile, data comunque da confermare.