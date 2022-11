Lupo trovato morto sulla strada statale 96

Questa mattina un lupo maschio adulto di grosse dimensioni è stato rinvenuto morto ai margini della strada statale 96 in territorio di Gravina, in zona Recupa Santa Sofia.La presenza dell'animale è stata segnalata alla Polizia Locale da alcuni cittadini e dai volontari della Lipu. Sul posto, oltre alla Polizia Locale, è intervenuto il personale veterinario dell'Asl (Area A e C). Accertamenti saranno effettuati presso l'Izs (Istituto di Zooprofilassi Sperimentale) di Puglia e Basilicata, che ha sede a Foggia. Lì verrà data conferma sulla natura della specie animale e si accerteranno le cause della morte, avvenuta con molta probabilità per investimento da parte di un veicolo.Secondo quanto ipotizzato in loco dal personale veterinario si tratterebbe di un lupo adulto solitario.