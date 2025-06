Censimento della popolazione del lupo in Puglia

Ci sarà un censimento della popolazione del lupo. Sono frequenti gli avvistamenti, anche nell'area murgiana, e nella maggior parte dei casi sono segnalati da agricoltori e allevatori.La giunta regionale ha approvato un accordo di collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri (CNR IRET) per pianificare una campagna di monitoraggio per stimare la consistenza numerica, la distribuzione spaziale e le abitudini alimentari della specie lupo (Canis lupus) in Puglia e ottenere una mappatura dettagliata della presenza del lupo in Puglia e delle interazioni con le attività produttive.A supporto delle attività saranno utilizzati fondi del bilancio regionale.